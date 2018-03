Líder da coalizão política de Uribe é preso na Colômbia A Justiça colombiana deteve nesta sexta-feira o senador Carlos Garcia, chefe máximo da coalizão política do presidente Álvaro Uribe no Congresso, por supostas ligações com grupos armados ilegais de ultra-direita, informou a procuradoria geral daquele país. A prisão do parlamentar, que também é ex-presidente do Congresso, aconteceu no porto caribenho de Santa Marta, por parte de agentes do Corpo Técnico de Investigação (CTI), acrescentou nota da procuradoria. "A prisão aconteceu em um hotel de Santa Marta por ordem da Sala Penal da Corte Suprema de Justiça, que o investiga pelo delito de formação de quadrilha, devido às suas supostas ligações com grupos armados ilegais", acrescentou. A Corte Suprema de Justiça está à frente de uma investigação criminal que levou à prisão pelo menos 32 congressistas, enquanto outros 30 são investigados por supostos vínculos com os esquadrões paramilitares de ultradireita. A maioria dos parlamentares é de aliados de Uribe, que apesar da crise e do escândalo desatado pela chamada "parapolítica" descartou a possibilidade de revogar o Congresso e antecipar as eleições legislativas, além de manter uma popularidade muito elevada. "É bom que a Corte Suprema de Justiça, apesar da enorme popularidade do presidente Uribe, tenha a coragem de fazer cumprir o Estado de direito", disse José Miguel Vivanco, diretor da Human Rights Watch, em Nova York. (Reportagem de Javier Mozzo Peña)