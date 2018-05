Líder de cartel de drogas é preso no México Forças de segurança mexicanas prenderam em um restaurante da capital mexicana um dos chefes do violento Cartel do Golfo, que ficou sem liderança depois da extradição em janeiro de seu líder, Osiel Cárdenas, para os Estados Unidos, informaram autoridades. A Procuradoria-Geral da República afirmou que militares capturaram na tarde de terça-feira Juan Carlos de la Cruz Reyna junto com outros seis homens, três deles de nacionalidade colombiana. A instituição acrescentou que "a captura destes narcotraficantes constitui um forte golpe à deliquência organizada, já que Juan Carlos de la Cruz Reyna, conhecido como ''JC'', é um dos mais destacados membros da organização criminosa de Cárdenas". O governo mexicano realiza operações com agentes da polícia e militares desde dezembro, poucos dias depois da posse do presidente Felipe Calderón, para combater as poderosas quadrilhas criminosas do narcotráfico. (Por Anahí Rama e Tomás Sarmiento)