Líder dominicano diz que vitória demonstra confiança

O presidente dominicano, Leonel Fernández, afirmou neste sábado, 17, que sua reeleição representa "a renovação da confiança" em seu Governo. Fernández discursou em frente à sede de sua campanha pouco depois de seu principal rival no pleito, o candidato do Partido Revolucionário Dominicano (PRD), Miguel Vargas, reconhecer a derrota. O presidente dominicano afirmou que o povo demonstrou nas urnas que é possível continuar "no caminho da estabilidade, do crescimento e do progresso". "Para nós, este triunfo em primeiro turno mostra que não podemos perder um só minuto, um só segundo, temos de começar a trabalhar na consolidação da estabilidade e do crescimento", disse o presidente reeleito. Além disso, afirmou que "o país tem de voltar à normalidade, ao trabalho, para poder enfrentar os desafios", que considerou "derivados da deterioração da economia internacional". Fernández defendeu ainda a "unificação de todas as forças vivas da nação", e pediu que "todos trabalhem juntos, sem divisões". "As eleições já fazem parte do passado. Agora temos de nos unir como país para enfrentar esses desafios", disse Fernández, em alusão aos problemas vividos pela economia local. Fernández assumirá seu terceiro mandato à frente do país no dia 16 de agosto.