Londres protesta contra proposta argentina de boicote

Debora Giorgi, titular da pasta argentina da Indústria, pediu na terça-feira a executivos de empresas que parem de importar produtos britânicos, disse uma fonte do ministério, azedando ainda mais as relações entre os dois países às vésperas do 30º aniversário da Guerra das Malvinas, na qual a Grã-Bretanha venceu a Argentina e manteve a posse do arquipélago do Atlântico Sul (chamado de Falklands pelos britânicos).

"Achamos que é contraproducente e também uma interpretação equivocada da resolução da Grã-Bretanha a respeito dessa questão", disse a jornalistas um porta-voz do primeiro-ministro britânico, David Cameron.

"Também somos um importante investidor na Argentina, e importamos produtos da Argentina. Não é do interesse econômico da Argentina impor barreiras. A abordagem correta aqui é de cooperação, não de confronto."

Segundo o porta-voz, a chancelaria britânica entrou em contato com a embaixada argentina em Londres para discutir a questão.

Três décadas depois da guerra, que começou com a invasão argentina das ilhas e durou dez semanas, Londres se recusa a discutir a sua soberania sobre as ilhas, como quer Buenos Aires, a não ser que os cerca de 3.000 ilhéus assim solicitem. Com fortes vínculos culturais e econômicos com o Reino Unido, os chamados "kelpers" não demonstram intenção de mudar de nacionalidade.

Giorgi fez a proposta de boicote durante conversa com pelo menos 20 empresários que importam produtos britânicos. Ela sugeriu sua substituição por fornecedores de países que respeitem "as reivindicações de soberania e os recursos" da Argentina, segundo o ministério.

"O governo está enviando uma mensagem àqueles que ainda usam o colonialismo como forma de obter acesso aos recursos naturais dos outros", disse a fonte ministerial.

