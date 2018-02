López Obrador diz que não aceita resultado de eleição no México

Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), venceu a eleições de 1o de julho com 38,21 por cento dos votos, enquanto López Obrador ficou com 31,59 por cento e a candidata da situação Josefina Vázquez Mota ficou em terceiro, com 25,41 por cento, de acordo com os resultados oficiais divulgados no domingo.

López Obrador, que acusa seu adversário de compra de votos, disse que vai tomar uma decisão sobre os próximos passos para contestar a eleição até quinta-feira.

(Reportagem de Lizbeth Díaz)