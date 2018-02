López Obrador diz que pedirá recontagem de votos no México O candidato de esquerda que disputou as eleições presidenciais de domingo no México, Andrés Manuel López Obrador, disse que pedirá a recontagem voto a voto devido a supostas irregularidades no pleito vencido por seu rival do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.