Lugo encontra filha de 'Che' e Leonardo Boff em Assunção A filha do lendário guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara não poupou elogios ao presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo, com quem se reuniu em Assunção nesta segunda-feira, semanas antes do ex-bispo assumir seu posto como governante. Aleida Guevara chegou ao Paraguai convidada pelo futuro presidente, que assumirá a Presidência no dia 15 de agosto em meio à grande expectativa popular após ter derrotado nas urnas o Partido Colorado, que esteve no poder pelos últimos 61 anos. "Falamos sobre como mudar uma sociedade com leis muito restritivas, pois foram feitas por uma oligarquia nacional", disse Aleida, que é médica pediatra e militante do Partido Comunista de Cuba. Ela mora em Havana. "Falamos de muitas coisas em geral. Disse que estou sem dúvidas à disposição, se puder ajudá-lo, o farei e seguramente meu povo também. Discutimos situações e experiências e concordamos com muitas coisas", acrescentou depois do encontro. Depois de receber Aleida, que expressou admiração pelo compromisso do futuro governante com o povo paraguaio, o ex-bispo se reuniu com o brasileiro Leonardo Boff, um dos principais representantes da Teologia da Libertação, da qual Lugo era adepto durante seus tempos de prelado. O ex-sacerdote franciscano viajou à capital paraguaia para ser o orador de um encontro para promover a preservação das águas na bacia do Prata, uma antiga iniciativa ecológica que envolve cinco países da região e é apoiada pela hidroelétrica de Itaipú. "O presidente se mostrou muito interessado, e quer apoiar o projeto", disse. Segundo Boff, Lugo está "plenamente identificado com a Teologia da Libertação", uma corrente católica de contestação surgida na década de 1970. O presidente eleito afirmou que "essa mesma linha implementará dentro de seu governo: a opção preferencial pelos pobres". Lugo, de 57 anos, renunciou ao bispado para se dedicar à política, uma decisão que irritou o Vaticano, que o suspendeu de suas funções. Espera-se que a Santa Sé se pronuncie em breve sobre a sua situação. (Reportagem de Mariel Cristaldo)