Lugo expressa 'respeito' por trabalhos de resgate de mineradores

ASSUNÇÃO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, expressou nesta terça-feira, 12, seu "respeito" pela "qualidade e a disciplina" com que têm sido realizados os trabalhos de resgate dos 33 mineradores soterrados a 700 metros de profundidade no norte do Chile.

"Desejo enviar um forte abraço ao presidente da irmã República do Chile, Sebastián Piñera, e aos mineradores", afirmou o chefe de Estado por meio de comunicado.

Ao lembrar que os trabalhadores "estão às vésperas de serem resgatados", Lugo manifestou seu "respeito pela qualidade e a disciplina durante o processo de resgate".

"A história recordará seus nomes", finalizou o líder em nota na qual se referiu também ao avanço de seu tratamento contra o câncer linfático.