Lula chega a funeral de Kirchner

BUENOS AIRES- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite nesta quinta-feira, 28, a Buenos Aires, onde está no velório do ex-presidente argentino Néstor Kirchner, que morreu ontem devido a um ataque cardíaco aos 60 anos.

Lula, que decretou luto oficial de três dias no Brasil pela morte de Kirchner, deixou o Aeroporto Aeroparque de Buenos Aires sem dar entrevistas à imprensa.

Trata-se do oitavo presidente a chegar à Argentina para participar do velório do ex-governante e marido da atual presidente argentina, Cristina Kirchner.

O corpo está sendo velado na Casa Rosada, sede do governo, onde ficará até sexta-feira às 10h no horário local (11h de Brasília), quando será levado para Rio Gallegos, sua cidade natal, a 2,6 mil quilômetros ao sul de Buenos Aires.

O enterro será em um panteão familiar no cemitério de Rio Gallegos, embora ainda não tenha sido confirmado ser será ao fim da tarde de amanhã ou na primeira hora de sábado.

Antes de viajar, Lula declarou em um ato no aeroporto do Rio de Janeiro que Kirchner foi um "companheiro" pelo qual sente um "profundo respeito", por ele ter "conseguido tirar a Argentina do buraco".

Para chegar ao velório, Lula cancelou nesta quinta-feira sua participação em um comício em Recife (Pernambuco) da campanha de sua candidata à presidência, a petista Dilma Rousseff.

Além de Lula, chegaram a noite ao velório os presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Juan Manuel Santos (Colômbia) e Paraguai (Fernando Lugo).

Cristina abraçou e conversou com cada um dos presidentes que compareceram ao velório, onde também foram mais cedo os governantes José Mujica (Uruguai), Evo Morales (Bolívia), Rafael Correa (Equador) e Sebastián Piñera (Chile).