Lula chega ao Haiti para dar apoio a Préval e fechar acordos

O presidente do Haiti, René Préval, recebe Lula em Porto Príncipe. Foto: André Martínez Casares/Efe

PORTO PRÍNCIPE - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje ao Haiti para expressar seu apoio às autoridades e ao povo do país após o terremoto de 12 de janeiro, que devastou parte do país, e assinar acordos bilaterais em matéria de educação e agricultura.

Lula chegou a Porto Príncipe depois de passar por Cuba, onde se reuniu ontem com o presidente cubano, Raúl Castro, e seu irmão, Fidel Castro.

Ao chegar ao Haiti, o presidente brasileiro sobrevoou a capital haitiana de helicóptero para ter uma visão geral dos danos causados pelo terremoto, que deixou mais de 200 mil mortos.

Em seguida, Lula se dirigirá à base do batalhão brasileiro da Missão de Estabilização das Nações Unidas (Minustah), onde presenciará uma cerimônia de formação das tropas do país, que lidera a missão, e se reunirá com o presidente haitiano, René Préval.

A agenda de Lula no Haiti inclui também a assinatura dos acordos bilaterais sobre educação e agricultura e uma visita ao hospital de campanha da força brasileira, assim como um percurso por áreas afetadas pelo terremoto, para depois partir rumo a El Salvador.

"O compromisso com o Haiti não é novo nem circunstancial", disse recentemente o Governo brasileiro em uma nota na qual informa que esta é a terceira vez que Lula viaja ao país, o qual já visitou em agosto de 2004 e em maio de 2008, o que "confirma a prioridade conferida ao Haiti pela política externa brasileira".

Outros presidentes que visitaram o Haiti após o terremoto foram o da República Dominicana, Leonel Fernández; o do Equador, Rafael Correa; o da França, Nicolas Sarkozy; e a do Chile, Michelle Bachelet.