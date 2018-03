Lula cobra sensibilidade das Farc para soltar todos os reféns

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 3, que espera que, depois do resgate de Ingrid Betancourt e mais 14 ex-reféns, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) tenham "sensibilidade" para libertar os demais seqüestrados. Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns Após 6 anos, Ingrid reencontra os filhos em Bogotá Uribe quer libertação de reféns para negociar Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta Americanos que estavam em poder das Farc chegam aos EUA Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pela Colômbia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt "Fiquei extremamente satisfeito pelo fato de Ingrid Betancourt e mais 14 pessoas terem sido resgatadas das mãos das Farc. Para mim, era e é abominável alguém manter pessoas sequestradas. Aqui na América Latina e América do Sul não existe nenhuma razão para alguém querer chegar ao poder pela via armada", comentou Lula em entrevista a jornalistas após cerimônia de lançamento do plano de agricultura familiar. Lula disse que espera agora que o grupo liberte os demais reféns que ainda mantêm em cativeiro. O presidente acrescentou que o resgate dos 15 reféns "foi uma vitória do governo colombiano e de todos que defendem a liberdade e a paz". "Espero que as Farc tenham a sensibilidade de participar do jogo democrático e libertar todos os reféns que estão em suas mãos", disse. "Quem sabe isso agora deve estar mexendo com a cabeça das Farc e eles possam liberar todos os reféns", declarou Lula, afirmando ainda que na região todas as forças políticas se organizam em partidos. Na quarta-feira, data do resgate, o presidente se manifestou em nota em que se dizia satisfeito com a saída dos reféns.