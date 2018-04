Lula decreta três dias de luto oficial pela morte de Néstor Kirchner

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto por três dias pela morte do ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner. A decisão foi anunciada há pouco, por meio de nota oficial, divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência. Nela, Lula lamentou a morte do "grande aliado e fraternal amigo" e elogiou o notável desempenho do ex-presidente argentino na reconstrução econômica, social e política daquele país.

Veja a íntegra da nota:

"O Governo Brasileiro e eu recebemos consternados a notícia da morte de Néstor Kirchner, Secretário-Geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e ex-Presidente da República Argentina.

Sempre tive em Néstor Kirchner um grande aliado e um fraternal amigo. Foram notáveis o seu papel na reconstrução econômica, social e política de seu país e seu empenho na luta comum pela integração sul-americana.

Os brasileiros se associam à dor de nossos irmãos argentinos neste momento amargo.

Transmito, em nome de meu governo e do povo brasileiro, à Presidente Cristina Fernandez de Kirchner nosso imenso pesar e solidariedade.

Como expressão dos nossos sentimentos, decreto luto oficial por três dias."

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil