Lula e Berlusconi assinam amplo acordo de cooperação

WASHINGTON- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, assinaram nesta segunda-feira, 12, um acordo de cooperação em temas econômicos, ambientais e militares após um encontro bilateral em Washington.

O plano estabelece um diálogo "de alto nível" entre Brasil e Itália em assuntos como o combate à pobreza, a mudança climática, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

A iniciativa também cria um marco de cooperação no desarmamento e na não-proliferação de armas nucleares, que é o assunto da cúpula convocada pelos Estados Unidos que trouxe Lula e Berlusconi a Washington.

Os dois governantes, que se reuniram hoje na residência do embaixador do Brasil em Washington, participarão nesta noite do jantar que dará início à cúpula de segurança nuclear junto com representantes de outros 45 países.

A cúpula, dedicada ao controle do material atômico, chega ao fim na terça-feira.