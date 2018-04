Lula inicia visita à Argentina com energia e defesa na agenda O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta sexta-feira uma visita à Argentina, onde assinará acordos de cooperação de defesa e energia nuclear com sua colega argentina, Cristina Kirchner. A visita também dará oportunidade para que os presidentes busquem uma solução para o tenso cenário energético que vivem ambos os países, que lutam para obter da Bolívia gás natural para manter a indústrias funcionando e evitar apagões. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou na quinta-feira em entrevista coletiva que haverá anúncios de impacto durante a visita de Lula. "Há uma cooperação muito importane na área nuclear que terá impacto fora de nossos países, na opinião pública", disse. Segundo ele, isso demonstra que "total integração é a melhor maneira...de diminuir os problemas energéticos que existem". Lula será recebido por Cristina na Casa Rosada, onde também se reunirão seus representantes. Após a assinatura de acordos, que também incluem cooperação no setor de aviação, o presidente inicia visitas ao Congresso, Corte Suprema e à Prefeitura de Buenos Aires, entre outros locais. Os líderes voltam a se encontrar no sábado, na residência de Olivos, e receberão a visita do presidente boliviano, Evo Morales. O Brasil importa diariamente até 30 milhões de metros cúbicos de gás da Bolívia, enquanto a Argentina compra até 7,7 milhões. O governo argentino quer que o Brasil ceda parte de seu consumo para a Argentina, a fim de evitar que no próximo inverno o país sofra os inconvenientes que atravessa desde 2004. De acordo com Amorim, o Brasil está disposto a ajudar, mas não reduzirá suas importações caso isso represente problemas de abastecimento no país. (Reportagem de César Illiano e Damián Wroclavsky)