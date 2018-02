Lula percorrerá áreas atingidas pelo terremoto no Haiti

Além de sobrevoar a cidade de Porto Príncipe e visitar a frota brasileira que integra a Força de Paz, no Haiti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu percorrer nesta quinta-feira, 25, as áreas atingidas pelo terremoto ocorrido em 12 de janeiro ao lado do presidente haitiano, René Préval.

O objetivo, segundo assessores de Lula, é mostrar que tudo o que tiver que ser feito no país é por intermédio do governo haitiano. Lula deve embarcar daqui a pouco de Havana, capital de Cuba, para Porto Príncipe.

Desde o terremoto, o Brasil já enviou para o Haiti 203 toneladas de alimentos; 38 toneladas de água, 95 toneladas de medicamentos e 100 toneladas de diversos. O tempo de visita do presidente Lula ao Haiti será de aproximadamente seis horas. No final da tarde ele embarcará para El Salvador.

Lula está em voagem pela América Latina desde a segunda-feira, quando teve início a cúpula da OEA em Cancún, no México. Após participar da reunião, o presidente foi para Cuba, onde se encontrou com o presidente Raúl Castro e seu irmão, o líder da Revolução Cubana Fidel Castro.