Lula se reúne com Raúl Castro em Cuba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na quinta-feira, 30, com o irmão do ex-presidente cubano e atual líder da ilha, o general Raúl Castro, pouco após chegar a Cuba em sua segunda visita à ilha este ano, informaram fontes oficiais. Lula foi recebido por Raúl no Palácio de Convenções de Havana, e estava acompanhado por seus ministros de Minas e Energia, Edson Lobão; da Comunicação Social, Franklin Martins, e Esportes, Orlando Silva, além de seu assessor para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Foto: Reuters Lula assistirá nesta sexta à assinatura de um acordo das petrolíferas estatais Petrobras e Cupet, e ratificará o desejo do Brasil de ser o principal parceiro da ilha. O presidente chegou à ilha no fim da noite desta quinta-feira, depois de deixar San Salvador, onde assistiu à 18ª Cúpula Ibero-Americana, acompanhado por funcionários e empresários que exploram oportunidades de negócios em Cuba. A segunda visita de Lula a Havana em nove meses - terceira desde que assumiu a Presidência - é um gesto político em direção a Cuba, e servirá para ratificar a solidariedade com a ilha, após a passagem de dois furacões que causaram perdas calculadas oficialmente em mais de UU$ 5 bilhões. Na sexta-feira, o presidente assistirá à inauguração do escritório de representação em Havana da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Durante o ato, está prevista a assinatura do acordo com o qual a Petrobras adquirirá os direitos de prospecção e exploração de petróleo em águas profundas cubanas no Golfo do México. Segundo fontes brasileiras, Lula convidará o general Raúl Castro para uma visita ao Brasil em dezembro. Além disso, pedirá ao líder cubano que assista à Cúpula da América Latina e o Caribe Sobre Integração e Desenvolvimento, que acontecerá em Salvador, nos dias 16 e 17 de dezembro.