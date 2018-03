Lula se reuniu por duas horas com Fidel Castro em visita a Cuba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira, 31, por cerca de duas horas com o líder cubano Fidel Castro, ao final de sua visita oficial à ilha, disse hoje o presidente de Cuba, Raúl Castro. Veja também: Lula diz ter pedido a Zapatero navio para levar ajuda a Cuba Lula confirma visita de Raúl Castro ao Brasil em dezembro Seria 'extraordinário' se EUA elegessem um negro, diz Lula Apex abre escritório em Cuba; Petrobras assina acordo Lula revela em Cuba que quis tomar banho de petróleo no ES O chefe de Estado cubano contou a jornalistas no aeroporto José Martí de Havana, onde se despediu de Lula, que acompanhou o presidente brasileiro durante seu encontro com o ex-líder cubano com a idéia de que a reunião duraria 15 minutos, mas disse que ambos ficaram conversando por "cerca de duas horas". "Encerramos há poucos instantes uma longa reunião com o chefe da Revolução Cubana, o companheiro Fidel. Ele (Lula) o cumprimentaria por apenas 15 minutos, mas ficou lá por cerca de duas horas", explicou o presidente cubano. "Eu só ouvia, aprendendo com os dois", acrescentou o presidente cubano. Por sua vez, Lula se referiu à saúde de Fidel Castro e afirmou que, "se depender da cabeça política, ele está tão bem e tão preparado quanto estava antes". O ex-governante cubano, de 82 anos, se recupera de uma doença intestinal desde julho de 2006, quando fez sua última aparição em público. Lula encerrou hoje uma visita de 22 horas a Havana, a qual qualificou de "positiva" e da qual destacou "o carinho que Raúl dedicou à nossa delegação" e a conversa que teve com Fidel Castro. "Saio daqui satisfeito (...) saio daqui mais feliz do que nunca, porque há muito tempo estudava a possibilidade de um acordo da Petrobras para fazer prospecção de petróleo em Cuba", disse o presidente. Petrobras e Cuba Petróleo (Cupet) assinaram nesta sexta-feira, 31, um contrato pelo qual a petrolífera brasileira entrou no negócio de prospecção de petróleo em águas profundas da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) cubana no Golfo do México. Ampliada às 18h49