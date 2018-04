Lula viajará a Buenos Aires na sexta para funeral de Néstor Kirchner

BRASÍLIA- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará na próxima sexta a Buenos Aires para comparecer ao funeral do ex-presidente argentino Néstor Kirchner, informaram hoje fontes oficiais à Efe.

Kirchner, de 60 anos, e que era também secretário-geral da Unasul, morreu hoje em consequência de um ataque cardíaco.

"O presidente Lula viajará na sexta e voltará no mesmo dia" ao Brasil, indicaram porta-vozes do Palácio do Planalto. As fontes ressaltaram que ainda não sabem quem serão os integrantes da comitiva que acompanhará o governante.

Lula decretou três dias de luto nacional no país após ter sido informado da morte de Kirchner na cidade de Calafate, sul da Argentina, e enviou uma mensagem de condolência a presidente Cristina, mulher do ex-governante.

Na nota, Lula qualificou Kirchner de "grande aliado" e fraternal amigo, destacando que "foram notáveis seu papel na reconstrução econômica, social e política de seu país, e seu empenho na luta comum pela integração sul-americana".

Segundo o governo argentino, o funeral será realizado a partir de amanhã na Casa Rosada, sede da Presidência.

Ainda não foi informado onde o corpo do presidente será enterrado. Acredita-se que Kirchner será sepultado na cidade de Rio Gallegos, no sul do país, onde iniciou sua carreira política há mais de trinta anos.

Segundo a agência estatal Télam, mais cinco presidentes sul-americanos viajarão para o velório. São eles: Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Equador), Fernando Lugo (Paraguai), José Mujica (Uruguai) e Sebastián Piñera (Chile).

As fontes argentinas não descartaram que outros governantes cheguem à capital argentina para o enterro do ex-presidente.

Atualizado às 20h28

