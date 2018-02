Lula visita Fidel e diz que cubano está 'recuperado'

Lula conversa com Fidel e Raúl na casa do ex-presidente cubano. Foto:Ricardo Stuckert/Reuters

HAVANA- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, na tarde desta quarta-feira, 24, com o ex-presidente de Cuba Fidel Castro, na residência do ex-líder cubano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Gutterman: Lula faz negócios sobre cadáveres

Lula inaugura obras financiadas pelo Brasil em porto de Cuba

Segundo assessores do presidente, a visita durou mais de uma hora e Lula encontrou Fidel "recuperado" e "excepcionalmente bem". O cubano não aparece em público desde julho de 2006 devido a uma doença que o fez ceder a presidência a Raúl.

Fidel continua sendo o primeiro-secretário do Partido Comunista.

De acordo com relato de Lula a assessores, a situação de Fidel hoje é muito diferente da que o presidente encontrou em outubro de 2008, quando o visitou em uma casa de repouso.

Os dois conversaram sobre diversos assuntos, e estavam também presentes o presidente cubano Raúl Castro e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins.

Antes do encontro com Fidel, Lula e o presidente Raúl Castro, irmão de Fidel, visitaram o porto de Mariel, a oeste da capital, no qual o Brasil investiu US$ 150 milhões para sua ampliação e modernização.

No porto, o anfitrião de Lula lamentou a morte de Zapata, mas negou que torturas sejam feitas na ilha.