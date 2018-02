Lula visita túmulo de arcebispo salvadorenho assassinado

Lula assina livro de visitas da Catedral de San Salvador. Foto: Edgar Romero/AP

SAN SALVADOR- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira, 25, o túmulo do arcebispo assassinado de El Salvador Óscar Arnulfo Romero, a quem descreveu como "um símbolo da luta da Igreja na América Central".

"Quando se soube a morte de Romero, houve um grande impacto em todos aqueles que lutavam pelas liberdades democráticas", afirmou Lula. Ele visitou o túmulo junto com o presidente de El Salvador, Mauricio Funes, a primeira-dama do país, a brasileira Vanda Pignato, e o bispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Romero, assassinado por um franco-atirador em 24 de março de 1980 quando celebrava uma missa, é reconhecido por ter denunciado as atrocidades cometidas nos anos que antecederam à guerra civil em El Salvador (1980-1992).

"Algo que é sagrado e que os assassinos não se deram conta é que nós, os cristãos, permanecemos em outro mundo, em outra vida. Nossas ideias continuam caminhando pelos continentes, passando na mente das pessoas", ressaltou Lula, após colocar uma oferenda de flores no túmulo de Romero.

Funes, por sua vez, destacou que o bispo "lutou contra as injustiças, contra as desigualdades sociais, contra a exclusão, contra o aparelho repressivo do Estado que existiu naquela época".

Lula chegou na noite de quinta-feira a El Salvador, última escala de uma viagem que incluiu México, Cuba e Haiti, na primeira visita oficial que recebe Funes como chefe de Estado.

Os Governos dos dois países devem assinar acordos de cooperação e um empréstimo brasileiro para modernizar o transporte público na nação centro-americana.