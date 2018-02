Mãe de Assange visita Equador para apelar por asilo ao filho A mãe do fundador do Wikileaks, Julian Assange, visitou o Equador nesta segunda-feira para pedir que o país conceda asilo a seu filho. Chirstine Assange declarou que ele está sob estresse psicológico extremo e sente que a sua única opção é buscar segurança no Equador.