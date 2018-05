Mãe desesperada procura filha após terremoto no Peru Trêmula e soluçando, Constantina Layme ia de cadáver em cadáver procurando sua filha na praça principal de Pisco, onde uma igreja foi destruída durante uma missa por causa do terremoto de quarta-feira à noite. Diante de Layme na praça central de Pisco estão os corpos de cerca de 50 dos mais de 400 mortos pelo tremor de magnitude 8 que atingiu a costa central do país. "Estou procurando minha filha. Disseram que ela foi à igreja", disse Layme, 40 anos, na quinta-feira, olhando para a região, no alto da praça, onde o local de oração foi transformado em túmulo. "Talvez ela esteja ferida, não sei." A maioria dos corpos na praça foi tirada da igreja, que era feita de adobe. Ali, cerca de 20 bombeiros, policiais e soldados continuam escavando, com ajuda de uma máquina, na busca de sobreviventes e mais cadáveres. Pisco é famosa como ponto de passagem para os turistas que vão à Reserva Natural de Paracas. A cidade, de 120 mil habitantes, é conhecida também pela bebida homônima, uma espécie de grapa. Na quinta-feira, porém, era a cidade do desespero. O operário Enrique Gonzáles, 48 anos, estava na praça procurando a esposa e três cunhadas. Elas estavam numa missa de intenção de alma na hora do terremoto. "O que você vê na sua frente é a imagem de uma família que só tem crianças pequenas agora. Tenho três meninos pequenos agora, mas não tenho casa, porque ela caiu", afirmou Gonzáles. Em torno dele, as pessoas lotavam a praça procurando parentes e amigos entre os cadáveres sujos de lama. A maioria dos presentes usa roupas surradas e tem rostos castigados. Conforme mais corpos chegavam, José Aquije, o promotor local, dizia que muitos podem não ser identificados, porque seus parentes também estão mortos ou feridos. Ali perto, pai e filho, ambos mortos, estavam abraçados -- foi assim que foram achados nos destroços da igreja. Ao lado deles, três meninos, com idades de 10 anos, 3 anos e 18 meses, provavelmente irmãos, estavam lado a lado.