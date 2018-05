Mais 21 ossadas são encontradas em valas clandestinas no México

MÉXICO - Foram encontradas nesta terça-feira, 26, mais 21 ossadas humanas em uma fossa clandestina no Estado de Durango, no norte do México. No total, somente neste mês, as autoridades do país já encontraram restos mortais de 96 pessoas na região.

A maioria dos mortos foi achada no bairro Las Fuentes, na capital, homônima, desse Estado. As buscas por mais cadáveres prosseguirão.

Até a última sexta-feira, 25, outros 58 corpos foram localizados em diversas valas ilegais. Os motivos das mortes não foram divulgados, tampouco seus autores. Provavelmente, as covas foram usadas pelo narcotráfico para ocultar assassinatos. Todos os corpos estavam em avançado estado de decomposição.

Durango, junto com os Estados de Chihuahua e Sinaloa, integra o chamado "triângulo de ouro das drogas" e é um dos refúgios de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder do Cartel de Sinaloa.

Fora esses corpos de Durango, outros 183 cadáveres foram encontrados no município de San Fernando, no Estado de Tamaulipas, também em abril.