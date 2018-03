Mais forte, Fidel Castro encontra-se com autoridade chinesa O ex-presidente de Cuba Fidel Castro, que começou a participar mais ativamente da vida pública do país nos últimos dias, reuniu-se na terça-feira com uma autoridade chinesa e disse-lhe que passa os dias reunindo informações e realizando análises para o governo cubano, relataram meios de comunicação oficiais da ilha. Depois de passar quase dois anos afastado devido a problemas de saúde, Fidel ressurgiu na última semana mantendo vários encontros de alto escalão e escrevendo uma série de colunas de jornal, entre as quais uma na qual atacou duramente o que descreveu como sendo a "enorme hipocrisia" da União Européia (UE). Canais de TV cubanos disseram que Fidel e He Guoqiang, importante autoridade chinesa da área de combate à corrupção, haviam tido uma reunião "cordial e fraterna" que incluiu um convite de He para que o ex-dirigente, 81, compareça aos Jogos Olímpicos de Pequim. Fidel, segundo a reportagem, falou dos "avanços do povo chinês" e da "importância do conceito de socialismo com as características chinesas". O ex-presidente manifestou-se também a respeito de Raúl Castro, irmão dele e atual dirigente da ilha, e a respeito das reformas feitas por este após assumir oficialmente o cargo, em fevereiro. As reformas pretendem tornar a economia estatal cubana mais eficiente. O ressurgimento de Fidel, incluindo sua coluna sobre a UE, levantaram perguntas sobre se o ex-dirigente estaria tomando espaço de seu irmão, cujas políticas externas revelaram-se mais comedidas, e sobre eventuais desavenças surgidas dentro do governo. No entanto, a reportagem de terça-feira incluía uma declaração de Fidel indicando que seu papel no governo cubano parecia ser limitado. "O que eu faço? Eu ajudo a reunir notícias e dados. E a fazer análises sobre os problemas internacionais mais importantes, análises essas que então repassou à liderança do Partido (Comunista) e ao Estado", afirmou a He. Fidel disse dedicar "quase todas as horas do dia" à tarefa de coletar uma "grande quantidade de informações". O encontro com He, que realiza uma visita de quatro dias a Cuba, ocorreu depois das reuniões, na semana passada, com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. Um vídeo do encontro com Chávez foi mostrado pela TV cubana, sendo essas as primeiras imagens de Fidel divulgadas desde janeiro. Houve rumores sobre seu estado de saúde haver piorado, mas o ex-dirigente parecia estar bem. Desde julho de 2006, quando se submeteu a uma cirurgia por causa de um problema intestinal não especificado, Fidel é visto apenas por meio de fotos e vídeos. O ex-dirigente, que comandou a Revolução Cubana (vitoriosa em 1959), primeiro cedeu o poder em caráter provisório a Raúl para, mais tarde, afastar-se em definitivo.