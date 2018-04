Mais velho dos mineiros resgatados no Chile 'renasce'

Gómez vem usando capacete durante boa parte de 50 anos. Ele tem 63 anos, sofre de problemas de saúde crônicos e começou a trabalhar nas minas aos 12 anos de idade.

Sua mulher, Lilian Ramírez, teme que ele volte a trabalhar nas minas, mesmo depois de passar por esta provação.

"Vou dizer a ele que não pode continuar nas minas. É hora de descansar", disse ela à Reuters em entrevista nos dias que antecederam o resgate.

Os chilenos vêm falando dos resgates milagrosos que estão puxando os mineiros para a superfície, tirando-os das profundezas, como sendo renascimentos dramáticos. E Mario Gómez é o mais velho do grupo de 33 mineiros que estão "renascendo".

Boa parte da vida de Gómez como mineiro no Chile, país de maioria católica, foi passada na mina de San José, e seus colegas dizem que ele conhece os meandros da mina melhor que ninguém.

Mas a mina onde ele sempre ganhou a vida sofreu um desabamento há mais de dois meses, e o presidente Sebastián Piñera disse que ela nunca será reaberta, porque não possui condições de segurança.

Como os outros homens resgatados, Gómez foi içado para a superfície numa cápsula batizada de Fênix, uma alusão à ave mítica que renasceu das cinzas.

Munido de máscara de oxigênio, ele foi içado por um túnel claustrofóbico de 625 metros de altura, mas quando chegou à superfície já havia arrancado a máscara para respirar ar puro, após 69 dias debaixo da terra.

Gómez, que foi o nono mineiro resgatado, abraçou sua mulher, orou e então ergueu as mãos sobre a cabeça, segurando uma bandeira do Chile. Foi aplaudido pelos sorridentes técnicos do resgate.

Em seguida, foi levado a um hospital de campanha montado na mina, onde recebeu a visita do presidente Piñera.

"Obrigado", disse Gómez simplesmente.