Manifestações em dia de referendo marcam divisão na Bolívia Grandes manifestações "para a unidade nacional" em cidades ocidentais da Bolívia no domingo marcaram a tensa realização do referendo sobre a autonomia do distrito de Santa Cruz, em um confronto que parece aprofundar as diferenças do país. Manifestantes na cidade central de Cochabamba e de El Alto repudiaram a intenção separatista com apelos ao presidente Evo Morales e ao Congresso Nacional que reabram o processo para a aprovação de uma nova Constituição. Os referendos e as manifestações por unidade, realizados simultaneamente, serviram como uma outra medição de forças entre setores conservadores, que se mobilizaram em torno do projeto de autonomia de Santa Cruz, o motor econômico do país, e os movimentos sociais que apóiam Morales. "O estatuto não passará e estamos aqui para dizer que não toleraremos nenhum ato oligárquico que ameace a unidade nacional", disse o dirigente sindical Oscar Oliveira, em um discurso transmitido por cadeias de televisão. "Cochabamba disse à Bolívia e ao presidente Morales que continue e aprofunde o processo de transformação. O prefeito (de Cochabamba) Manfred Reyes Vila deve renunciar por ter apoiado os separatistas", acrescentou. A imprensa local estimou que quase meio milhão de pessoas participaram da marcha em Cochabamba e que pelo menos 200 mil pessoas participaram da manifestação em El Alto. Houve protestos em outras cidades. Os manifestantes de El Alto pediram a expulsão dos prefeitos de quatro distritos que buscam autonomia e exigiram a expulsão do embaixador dos Estados Unidos, Philip Goldberg, chamado de "instigador do separatismo". "Se querem formar outra Bolívia, que a formem, mais fora do nosso território nacional", disse Luis Huanca, responsável pela leitura das resoluções da manifestação. Após os protestos em El Alto, um grupo de manifestantes atacou a sede de um canal de televisão, de propriedade do prefeito de oposição José Luis Paredes, segundo relataram as rádios. A polícia dispersou os manifestantes que, segundo testemunhas, também atacaram um veículo com repórteres de outro canal de televisão. (Com reportagem de Ana María Fabbri)