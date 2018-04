Manifestações na embaixada da Grécia em Buenos Aires deixam 4 feridos

Efe

BUENOS AIRES- Um enfrentamento entre a polícia argentina e manifestantes que jogaram pedras e bombas molotov na fachada da embaixada da Grécia em Buenos Aires deixou quatro feridos, informaram fontes policiais nesta terça-feira, 27. Cinco pessoas foram presas durante o confronto.

Os manifestantes pertencem a um movimento anarquista e pediam a liberação de Giannis Dimitrakis, um ativista grego condenado a 35 anos de prisão por participar de um assalto a banco em Atenas em 2006.

Três policiais e um dos ativistas detidos tiveram de ser hospitalizados.

De acordo com as fontes, os confrontos começaram quando os manifestantes tentaram incendiar a porta principal da sede diplomática, situada no bairro portenho de La Recoleta.

A mobilização foi convocada pela web em vários países, já que a Justiça grega determinará nesta quarta se Dimitrakis continuará na prisão.