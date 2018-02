Manifestantes fazem protesto contra autonomia de Santa Cruz

Simpatizantes do presidente da Bolívia, Evo Morales, iniciaram na madrugada deste domingo, 4, um bloqueio em San Julian, um dos lugares de votação para o referendo autonomista que acontece no departamento oriental de Santa Cruz. O país está dividido e vive uma profunda crise política, que evidencia o embate entre o governo e a oposição. VEJA MAIS Tensão aumenta na Bolívia em véspera de referendo OEA rechaça qualquer tentativa de ruptura territorial na Bolívia Entenda o referendo sobre autonomia Santa Cruz é o departamento mais rico da Bolívia e votará em referendo a aprovação de um estatuto que daria autonomia diante do governo nacional de Evo Morales. Diversas pesquisas antecipam a vitória do "sim" ao estatuto, promovido por autoridades de ideologia conservadora, líderes cívicos e organizações empresariais da região. Os seguidores de Morales pregam o boicote à consulta. Analistas disseram que as horas e dias que se seguirão ao referendo serão muito importantes para determinar se Morales, que classificou o estatuto como ilegal e separatista, será capaz de brecar a demanda de autonomia ou se pelo menos três outros departamentos seguirão os passos de Santa Cruz. Alguns políticos acreditam que ele esteja encurralado por seus adversários, mas o presidente boliviano, Evo Morales, está disposto a lutar por mais "500 anos" contra os autonomistas de Santa Cruz se eles implantarem por meio da força o seu estatuto de governo autônomo depois do referendo. Milhares de crucenhos vão às urnas no domingo para decidir se aprovam o estatuto autonômico, espécie de Constituição local que dará a Santa Cruz mais independência de La Paz em questões tributárias e administrativas. Com o documento aprovado, Santa Cruz poderia reivindicar autonomia para arrecadar impostos, assinar acordos com empresas estrangeiras, outorgar títulos de propriedade de terras e definir políticas nas áreas de educação e segurança, incorporando 43 atribuições atualmente do governo central. Segundo pesquisas, mais de 70% da população deve apoiar o projeto, mas a Corte Nacional Eleitoral e o governo não reconhecem o estatuto e insistem que a votação é ilegal. Movimentos populares ligados ao governo boliviano ameaçaram impedir o referendo que Santa Cruz, o departamento (Estado) mais rico do país, realiza sobre seu estatuto de autonomia. "Vamos queimar urnas e bloquear a votação nos lugares em que temos força", disse ao Estado Fidel Surco, presidente da Confederação Sindical de Colonizadores da Bolívia, entidade aliada ao partido governista, o Movimento ao Socialismo (MAS). "As elites econômicas e políticas de Santa Cruz querem dividir o país, mas não deixaremos." Segundo Surco, a resistência ocorrerá a partir de "quartéis de resistência" instalados com respaldo do MAS em pelo menos quatro pontos da região. Um deles será o bairro Plano Três Mil, reduto do partido governista na periferia da capital do departamento, Santa Cruz de La Sierra, onde é grande a população de migrantes de outras regiões do país. Os outros são as localidades de San Julián, Yapacaní e Quatro Camadas. "Se o governo local insistir em enviar urnas e delegados para esses locais, deve ter consciência de que será o responsável pelos confrontos", ameaçou. No início da semana, os planos para uma grande passeata dos movimentos sociais pró-Evo até Santa Cruz foram suspensos a pedido do presidente, que disse querer evitar confrontos com a oposição. A verdade, porém, é que a nova estratégia do MAS ainda deixa aberta essa possibilidade. Fernando Castedo, porta-voz da Corte Eleitoral Departamental de Santa Cruz, admitiu que os protestos e ações programados pelos movimentos governistas podem prejudicar a votação. Há também o risco de confrontos com integrantes da União Juvenil Crucenha, organização ligada ao Comitê Cívico de Santa Cruz que promete reunir milhares de jovens para fazer a segurança da votação. Responsável por 30% do PIB da Bolívia e 72% da produção agrícola do país, Santa Cruz é o principal reduto da oposição regional a Evo. A demanda por mais autonomia é histórica, mas os dirigentes locais resolveram aprovar unilateralmente o estatuto autonômico depois que deputados governistas da Assembléia Constituinte aprovaram, em novembro, uma nova Constituição para o país numa votação sem a oposição. (Com Ruth Costas, de O Estado de S. Paulo)