Manifestantes protestam contra a prisão de Karadzic

Cerca de 300 pessoas se reuniram nesta quarta-feira, 23, no centro de Belgrado para protestar contra a detenção de Radovan Karadzic, ex-líder político servo-bósnio acusado de genocídio e crimes de guerra. Segundo a defesa do ex-presidente, Karadzic pretende defender-se sozinho no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII). Veja também: Karadzic fará sua própria defesa em tribunal da ONU Karadzic pode ser extraditado no fim de semana Com identidade falsa, sérvio era médico alternativo Quem é Radovan Karadzic Sarajevo comemora prisão de Karadzic Cronologia dos conflitos nos Bálcãs O massacre de Srebrenica Entenda os conflitos na região A manifestação, a terceira realizada deste segunda-feira, quando Karadzic foi detido, foi convocada por várias organizações governamentais nacionalistas e terminou sem maiores incidentes. Escoltados pela polícia sérvia antidistúrbios, os manifestantes gritaram lemas como "traição" e os nomes de Karadzic, Ratko Mladic, Vojislav Seselj e outros suspeitos de crime de guerra sérvios. Bruno Vekaric, porta-voz da promotoria sérvia de crimes de guerra, afirmou nesta quarta que a extradição de Karadzic para Haia, Holanda, deveria acontecer entre "na segunda ou na terça-feira, mas também é possível que ocorra antes". "Não podemos dizer precisamente quando Karadzic será entregue ao tribunal de Haia", disse ele. Sveta Vujacic, advogado de Karadzic, afirmou que seu cliente resistirá por meios legais à ordem de extradição, mas pretende realizar a própria defesa quando for levado a julgamento em Haia, contando apenas com a ajuda de uma assessoria jurídica, exatamente como Slobodan Milosevic. O ex-presidente iugoslavo morreu em 2006 em uma cela da carceragem do tribunal da ONU enquanto era julgado. "Ele está ansioso por comparecer perante a corte", disse Vujacic a jornalistas. "Ele contará com uma assessoria jurídica para ajudá-lo, mas realizará a própria defesa." Procurado havia mais de uma década, Karadzic, ex-presidente da autoproclamada república servo-bósnia de Srpska, é acusado de ter ordenado o massacre de 8 mil muçulmanos na cidade bósnia de Srebrenica, em 1995 - a maior atrocidade na Europa desde a 2ª Guerra. O criminoso de guerra servo-bósnio deixou crescer cabelos e barba grisalhos para esconder sua identidade, e também passou a usar óculos para incrementar seu disfarce e não levantar suspeitas enquanto caminhava pelas ruas de Belgrado. Segundo o promotor sérvio para crimes de guerra, Vladimir Vukcevic, "ele chegou até a trabalhar em um consultório médico sem que ninguém suspeitasse de sua identidade." O advogado de Karadzic afirmou ainda que seu cliente está "cheio de força e energia, com boa saúde psíquica e física, otimista, certo de que a justiça e a verdade vencerão, com a ajuda de Deus". Segundo Vujacic, o ex-presidente cortou o cabelo e fez a barba. Karadzic "está como novo, com o mesmo aspecto de 14 anos atrás, barbeado, com o cabelo curto", e disse que "não envelheceu nada. Só está um pouco mais magro". Defesa especial Luka Karadzic, irmão do suposto criminoso de guerra, assegurou que o ex-líder servo-bósnio tem uma estratégia especial de defesa, mas se negou a revelar detalhes. No entanto, Luka indicou que o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII), que julgará Karadzic, deva ser fechado até 2010 e que é possível que os casos dessa corte sejam transferidos para tribunais nacionais. "Em 2008 terminam todos os processos em primeira instância e ficará um departamento que trabalhará em segunda instância por apelações até 2010", disse Luka Karadzic à imprensa, após visitar seu irmão na prisão em Belgrado. O TPII, criado pela ONU em 1993, tem prazo de até 2010 ou 2011 para finalizar os processos e fechar suas portas, embora os promotores tenham considerado isso em várias ocasiões como "inconcebível" e pediram que prossiga seu trabalho. Luka Karadzic declarou que seria melhor para seu irmão ser processado em tribunais sérvios e assinalou que, após as decisões de absolver o albano-kosovar Ramush Haradinaj e o muçulmano bósnio Naser Oric, o TPII se mostrou parcial em julgar somente os sérvios.