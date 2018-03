Marco Aurélio Garcia nega relações do PT com as Farc

Marco Aurélio Garcia, assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, negou nesta sexta-feira, 4, que o PT possua ou tenha tido alguma relação política com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Para deixar muito claro, em alguns fóruns multilaterais, há mais de 10 ou 15 anos, o PT conviveu com 50 ou 60 organizações, e entre elas as Farc, mas elas foram afastadas", declarou García, citado pela Agência Brasil. Veja também: Ingrid Betancourt é recebida por Sarkozy na França 'Fiquei acorrentada 24 horas por dia durante 3 anos' O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre Ingrid O PT e as Farc "conviveram" no Foro de São Paulo, que reúne organizações de esquerda latino-americanas, mas que há anos excluiu a guerrilha colombiana por seu próprio caráter de grupo armado. Segundo García, as Farc, inclusive, "viam mal o PT", pois o partido se opunha ao uso das armas com fins políticos e defendia excluir as guerrilhas colombianas do Foro de São Paulo. O assessor de Lula anunciou ainda que, "em breve", o PT tornará pública uma série de documentos "que são absolutamente claros sobre sua relação com as Farc." García também lembrou que, nos primeiros meses de 2003, pouco depois que Lula assumiu a Presidência, viajou para Bogotá e se reuniu com diferentes autoridades, perante as quais deixou claro que "tudo relacionado com a Colômbia seria tratado exclusivamente com o governo desse país."