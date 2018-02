Marinha colombiana apreende 177 quilos de cocaína

A Marinha colombiana apreendeu neste sábado, 3, 177 quilos de cocaína, em uma operação realizada no departamento de Córdoba (norte), sem que tivesse detido ninguém. Um comunicado da Força Naval do Caribe da Armada Nacional diz que o carregamento foi localizado em uma paragem de floresta próximo à foz do rio Sinú. A droga estava escondida sob terra em pacotes que foram colocados à disposição da Promotoria. A cocaína teria um valor de US$ 4,5 milhões no mercado negro, disseram as autoridades que lembraram que este é o segundo golpe contra o narcotráfico. As autoridades apreenderam há duas semanas uma tonelada de cocaína no lugar conhecido como Baía de Cispatá, também no departamento de Córdoba.