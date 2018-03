Marinha da Colômbia apreende dois submarinos das Farc Dois submarinos que supostamente seriam usados pela principal guerrilha colombiana para atividades de tráfico de drogas foram apreendidos numa zona selvagem do litoral do Pacífico, informou a Marinha na quarta-feira. A descoberta das embarcações, capazes de transformar até 5 toneladas cada, ocorreu no domingo, perto do porto de Buenaventura, Departamento do Valle, por onde passa cerca de 60 por cento do comércio internacional colombiano. Os dois submarinos estavam no que a Marinha chamou de "estaleiro artesanal", capaz de fabricar esses artefatos. Segundo a Marinha, o local e os submarinos pertencem às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), principal guerrilha do país, com cerca de 17 mil combatentes. O grupo é considerado terrorista por Estados Unidos e União Européia, e o governo colombiano o acusa de se financiar com recursos da produção e tráfico de cocaína. Ninguém foi preso na operação, da qual participou também a Guarda Costeira. Desde 2005, a Marinha colombiana confiscou nove submarinos usados no narcotráfico. Os traficantes colombianos adotaram na década de 1990 os pequenos submarinos para levar carregamentos das praias para outras embarcações, especialmente no Caribe. Dezenas de submarinos já foram capturados. (Por Luis Jaime Acosta)