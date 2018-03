Matemático é libertado após cinco meses em poder das Farc

O matemático Alf Onshuus Niño Ángel foi libertado nesta quinta-feira, 3, no departamento de Chocó (noroeste), após ficar por pouco mais de cinco meses em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informaram as autoridades. Veja também: Betancourt viaja para Paris com filhos e chanceler francês Para Fidel, seqüestro de Betancourt foi 'cruel e injustificado' Libertação foi milagre, precisamos lutar pelos reféns, diz Ingrid Ingrid pede liga de países para libertar reféns Lula cobra sensibilidade das Farc para soltar reféns O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt O secretário do Governo dessa região, Rufino Córdoba, explicou que o libertado era o último dos seis reféns seqüestrados pelas Farc no dia 13 de janeiro. Córdoba não informou detalhes sobre a libertação do matemático, que é professor da Universidad de Los Andes, em Bogotá. O professor e as outras cinco pessoas seqüestradas em janeiro faziam parte de um grupo de 19 turistas que passeava no balneário de Nuquí, cerca de 650 quilômetros ao noroeste da capital colombiana. Um comando rebelde que atua nessa região abordou a lancha na qual os turistas viajavam e seqüestrou seis deles.