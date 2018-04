McCartney e Robbie Willians devem gravar música para Haiti

O magnata da indústria da música Simon Cowell confirmou que vai produzir um single para ajudar a levantar fundos para as vítimas do terremoto da semana passada no Haiti.

Cowell, que é jurado dos programas American Idol, The X-Factor e Britain's Got Talent, disse, na noite de quarta-feira, que o single atende a pedidos feitos pelo primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e pelo tabloide The Sun.

"Vamos tentar chegar a um resultado em até 48 horas", afirmou. "Não temos muito tempo, mas vamos tentar conseguir levantar o máximo de dinheiro possível."

Cowell não confirmou, no entanto, se a cantora Susan Boyle, revelada no Britain's Got Talent de 2009, participará da faixa. Ele também acenou com as possíveis participações de nomes como Paul McCartney e Robbie Williams.

"Vamos juntar o máximo de pessoas possível, quem quer que esteja disponível vai estar na gravação", afirmou ele, em entrevista à BBC.

Até o momento, apenas a cantora Cheryl Cole, do grupo Girls Aloud e também jurada do X-Factor, confirmou sua participação.É uma iniciativa fantástica e vou adorar estar envolvida", disse.

Outras músicas

Desde a catástrofe no Haiti, a banda irlandesa U2 e o rapper Jay-Z gravaram músicas para tentar levantar fundos para as vítimas.

Eles devem se apresentar, assim como Justin Timberlake e Christina Aguillera, em um programa especial a ser levado ao ar na noite de sexta-feira pelas maiores emissoras de TV dos Estados Unidos, ancorado pelo ator George Clooney e pelo cantor Wyclef Jean.

O cantor Lionel Richie também anunciou que está planejando lançar uma nova versão da música We Are the World, que em 2010 completa 25 anos, com a participação de Usher, Natalie Cole e John Legend.

A faixa contaria ainda com a produção de Quincy Jones, segundo a revista The Hollywood Reporter.

