Mediadores europeus tentam negociar com chefes das Farc Dois mediadores europeus tentam estabelecer contato com comandantes da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a fim de negociar a libertação de reféns mantidos presos há anos pelo grupo, afirmou um membro do governo colombiano na segunda-feira. Um negociador francês e um suíço encontram-se na região onde um importante comandante das Farc também estaria como parte dos esforços europeus para ver concluído um acordo capaz de garantir a libertação das vítimas, entre as quais a franco-colombiana Ingrid Betancourt e três norte-americanos. "O governo ofereceu todas as garantias possíveis a essa missão", disse o membro do governo, pedindo para não ser identificado em virtude da delicadeza do assunto. "Sabemos que isso está avançando." As Farc mantêm sob seu controle 40 reféns de peso político que desejam trocar por guerrilheiros presos. Mas o grupo exigiu do presidente colombiano, Alvaro Uribe, que retire seus soldados de uma área do tamanho da cidade de Nova York a fim de que sejam realizadas as negociações. Uribe, que mantém bons índices de popularidade internamente devido à postura rígida que adotou diante dos rebeldes, recusa-se a aceitar tal condição. Mas ofereceu criar uma área de segurança menor sob a supervisão de observadores estrangeiros --dessa área seriam retirados todos os militares e todos os grupos armados. Betancourt, uma ex-candidata à Presidência da Colômbia que possui dupla nacionalidade, foi sequestrada pelas Farc em 2002. A refém foi vista pela última vez em um vídeo gravado pelos rebeldes no final do ano passado. Nesse vídeo, Betancourt aparecia fragilizada e abatida. Os três norte-americanos, presentes na Colômbia a serviço do Departamento de Estado dos EUA, foram capturados em 2003 depois de o avião deles ter caído em um área de selva enquanto eles participavam de uma operação de combate ao narcotráfico. (Reportagem de Patrick Markey)