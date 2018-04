Médicos americanos morrem após queda de avião no México

Quatro médicos americanos da organização humanitária Samaritanos do Ar morreram no México após a queda de um pequeno avião no qual viajavam pelo noroeste do país.

Os fatos ocorreram na sexta-feira, 15, quando três aeronaves que transportavam o pessoal médico tinham partido dos EUA rumo ao México e, após reabastecer em uma base militar deste país, uma delas desapareceu.

Minutos após ter decolado de um aeroporto militar, a aeronave caiu por causas ainda não determinadas em uma região serrana próxima ao porto de Enseada.

As autoridades identificaram as vítimas como o piloto Roger Lyon, o paramédico Andrew Thiel, a médica Graciela Sarmiento e o cirurgião James Thorndon, residentes todos eles no estado da Califórnia (EUA).

Após a localização do aparelho por via aérea, chegaram ao lugar do acidente agentes e peritos mexicanos para levar os quatro corpos ao Serviço Médico Legista de Enseada.