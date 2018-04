Megaprotesto pró-Evo pede que Senado libere projetos

Mais de dez mil bolivianos realizaram um protesto na tarde desta terça-feira em El Alto, feudo do presidente do País, Evo Morales, em frente à sede do Parlamento, exigindo que o Senado, dominado pela oposição, desbloqueie vários projetos impulsionados pelo governo. Campesinos e membros de organizações sociais e sindicais de El Alto caminharam durante várias horas até chegar à praça Murillo, em La Paz, onde estão localizadas as sedes do Congresso e o Palácio do Governo, realizando uma caminhada por várias ruas próximas ao local. Os milhares de manifestantes colocaram fogo e destruíram bonecos que representavam o ex-presidente Jorge Quiroga, líder da direita, o partido opositor Poder Democrático e Social (Podemos) , e de dirigentes da cidade de Sucre, acusando-os de paralisar a Assembléia Nacional Constituinte. Os movimentos sociais próximos a Morales denunciam que a maioria da oposição ao Senado está barrando diversos projetos governamentais por interesses políticos. Os congressistas abandonaram a sede do Parlamento por instrução da polícia antes da chegada dos protestantes.