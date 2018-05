Menem perde eleição regional e diminuem chances para Presidência Os sonhos do ex-presidente argentino Carlos Menem de ocupar novamente o cargo mais importante do país tornaram-se mais distantes depois de ele ter sofrido uma amarga derrota na disputa pelo governo da Província de La Rioja, no domingo. Menem, cujos dois mandatos presidenciais (1989-1999) chegaram ao fim em meio a uma grave recessão econômica e a escândalos de corrupção, pretendia concorrer à Presidência do país no pleito de 28 de outubro, vencendo ou não em La Rioja. Mas, na edição de segunda-feira do jornal La Nación, o atual senador, 77, pareceu ter descartado a disputa presidencial por conta da esmagadora derrota sofrida na eleição de domingo. "Por enquanto, não estou pensando em concorrer novamente a outro cargo eletivo", afirmou Menem ao jornal após ter ficado em terceiro lugar em La Rioja, Província da qual havia sido governador por três vezes antes de sagrar-se presidente. O governador em exercício da Província, Luis Beder Herrera, que contou com o apoio do atual presidente argentino, Néstor Kirchner, venceu a disputa pelo controle da Província, uma região produtora de gado com cerca de 300 mil habitantes. A vitória em La Rioja de um aliado de Kirchner significa uma boa notícia para a mulher do dirigente, a senadora Cristina Fernández de Kirchner, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição nacional de outubro. Um adversário de Kirchner venceu em uma outra corrida por um governo de Província concluída também no domingo à noite. A Província em questão era a de San Luís, na qual há igualmente uma forte presença do setor pecuário. Os Kirchner criticam as políticas econômicas de Menem, caracterizadas pela privatização de empresas estatais nos anos 90. Todos, no entanto, pertencem ao peronismo. Kirchner conquistou a Presidência em 2003, apesar de ter ficado com apenas 22 por cento dos votos no primeiro turno. Menem desistiu da disputa no segundo turno depois de pesquisas terem mostrado que seria facilmente derrotado. (Por Damian Wroclavsky)