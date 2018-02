México captura líder narcotraficante Héctor Beltrán, diz fonte do governo

Uma fonte do Ministério do Interior do México, que supervisiona as forças policiais, disse que os agentes ainda estavam realizando testes para confirmar a identidade de Beltrán Leyva, mas que as autoridades estavam convencidas de sua identidade.

A detenção de Beltrán Leyva marca outra grande vitória para o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cujo governo deteve Guzmán, traficante mais procurado do país, em fevereiro.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)