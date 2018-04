México captura um dos principais traficantes de droga de Tijuana

Teodoro García Simental, conhecido como "El Teo" ou "Trés Letras" pelas três letras de seu apelido, foi capturado na cidade praiana de La Paz, no sul da península de Baja California, disse à Reuters um policial que participou da operação, uma nova vitória da guerra contra as drogas no México.

Uma autoridade do governo também confirmou a prisão.

García Simental saiu do cartel Arellano Félix, com base em Tijuana, para ajudar Joaquín "Shorty" Guzmán, líder do cartel rival Sinaloa e o homem mais procurado do país. Seu objetivo era tirar o controle de corredores de contrabando no norte do México do clã Arellano Félix.

Ele e seus pistoleiros são conhecidos por torturar os inimigos e, em seguida, dissolver os corpos em ácido corrosivo.

(Reportagem de Lizbeth Diaz em Tijuana e de Mica Rosenberg e Anahi Rama na Cidade do México)