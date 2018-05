México deteve mais de 27 mil criminosos em guerra contra o tráfico em 2010

CIDADE DO MÉXICO - A polícia do México deteve ao longo deste ano 27.200 criminosos durante o combate ao narcotráfico, realizado há quatro anos pelo governo do presidente Felipe Calderón, informou nesta quinta-feira, 23, o Gabinete de Segurança do país, integrado por quatro ministérios e pela Procuradoria Geral.

Destacam-se as detenções de "importantes líderes" das organizações criminosas mais perigosas como Edgar Valdez-Villarreal ("La Barbie"), Teodoro García Simental ("El Teo") e Sergio Enrique Villareal ("El Grande"), assinalaram em comunicado os ministérios de Governo, Defesa, Marinha e Segurança Pública e a Procuradoria Geral.

Dentre os 27.200 presos, foram detidos 1.179 sequestradores e libertados 1.184 reféns, ressaltou o Gabinete de Segurança.

O México está envolvido em uma onda de violência que, nos quatro anos do governo Calderón, já causou mais de 30 mil mortes,atribuídas à guerra contra o crime organizado.