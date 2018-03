México prende um dos 10 na lista dos mais procurados pelo FBI Autoridades mexicanas anunciaram na sexta-feira a prisão de um homem, já condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos, que está entre os 10 fugitivos mais procurados numa lista do FBI. Jon Savarino Schillaci, 36 anos, passou quase nove anos foragido, até ser detido na quinta-feira numa casa no Estado de Michoacán (oeste do México). A Embaixada dos EUA confirmou a prisão de Schillaci, por cuja prisão havia uma recompensa de 100 mil dólares. Uma autoridade mexicana disse que ele deve ser extraditado para os Estados Unidos. Schiallaci foi preso em 1989 nos EUA, aos 17 anos, quando foi flagrado com outro homem fazendo sexo com dois meninos de 11 anos, no Texas, e filmando o ato, de acordo com o FBI. Ao ser solto, em 1999, ele foi viver com uma família de New Hampshire com quem havia se correspondido na prisão. Logo em seguida, a polícia decidiu prendê-lo por suspeita de abusar sexualmente do filho da família, de 5 anos. Schillaci também foi indiciado por posse de pornografia infantil, pois a polícia disse ter achado centenas de imagens indecentes em seu computador. (Reportagem de Mica Rosenberg e Adriana Barrera)