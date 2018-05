México ratifica embaixador para reaproximar país de Cuba O Congresso mexicano ratificou na quarta-feira o nome de Gabriel Jiménez para o posto de embaixador em Cuba. Jiménez terá como missão tentar acabar com a crise diplomática deflagrada há três anos e que deixou os dois países à beira do rompimento. A indicação de Jiménez, ex-embaixador da Espanha, tinha sido enviada havia duas semanas ao Congresso pelo presidente Felipe Calderón. Em seu plano de trabalho, o novo representante mexicano em Havana terá como objetivos "contribuir para o estabelecimento de um clima inicial de confiança, respeito e cordialidade entre autoridades governamentais em seus diversos níveis", segundo o texto aprovado pelos parlamentares. O México tem uma longa tradição de amizade com Cuba, mas as relações começaram a ficar tumultuadas depois da chegada do ex-presidente Vicente Fox ao poder, em 2000, que apoiou a condenação internacional a Cuba liderada pelos Estados Unidos na ONU. As relações diplomáticas chegaram ao pior ponto em 2004, quando Fox acusou Cuba de interferência em assuntos internos do México, e ambos os países retiraram seus embaixadores. Jiménez, do Partido de Ação Nacional (PAN) e homem de confiança de Calderón, substitui José Ignacio Piña, que tinha sido nomeado por Fox. (Por Miguel Angel Gutiérrez)