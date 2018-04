México sobe para 'forte' o índice de periculosidade do furação Richard

CIDADADE DO MÉXICO - O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) elevou neste domingo, 24, de "moderado" para "forte" o índice de periculosidade do furacão Richard, com categoria 1 na escala Saffir-Simpson, de um máximo de 5, que poderia afetar com suas chuvas pelo menos cinco estados do país, indicou o organismo.

Richard se dirige diretamente a Belize, com ventos de 140 km por hora e rajadas de 165 km por hora, poderia afetar os estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, informou o SMN em seu último boletim meteorológico.

Richard seguira com seu atual movimento e diminuirá sua velocidade, destacou o órgão.

"Seu centro tocará terra, sobre Belize, esta tarde ou noite. Posteriormente se moverá no continente durante a noite e segunda-feira, enfraquecendo rapidamente", advertiu o SMN.

Segundo o organismo, o furacão alcançará a categoria 2 antes de tocar terra em Belize, país fronteiriço com o México, com ventos de até 155 km por hora e rajadas de 195 km por hora.