Milhares de venezuelanos protestam contra reforma constitucional Dezenas de milhares de venezuelanos protestaram no sábado contra a reforma constitucional proposta pelo presidente Hugo Chávez, afirmando que ela abre caminho para um regime autoritário. Dominado por seguidores de Chávez, o Parlamento aprovou o polêmico projeto de reforma e, em seguida, entregou o documento ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que decidiu realizar um referendo no dia 2 de dezembro para ratificar as mudanças. "Os venezuelanos precisam se dar conta da armadilha que estão armando contra a gente neste momento", afirmou Orlando Ortiz, presente na manifestação, ao canal privado de televisão Globovisión. Durante o protesto, que contou com razoável presença de partidos opositores, milhares de pessoas estenderam uma grande bandeira com a mensagem "Não à reforma". Nos edifícios vizinhos, alguns moradores puseram nas janelas a bandeira do país em rechaço ao projeto. Enquanto isso, em Caracas e em outras cidades do país, simpatizantes de Chávez, vestidos de vermelho, fizeram carreatas de apoio à reforma. A Igreja Católica, grupos estudantis, empresários e partidos de oposição alegam que a reforma atenta contra direitos básicos dos cidadãos e concentra poderes na mão do presidente. Um dos pontos mais criticados é o fim do limite para o número de vezes que um presidente pode ser reeleito. Chávez, por seu lado, argumenta que a reforma da atual Constituição, escrita e aprovada durante o seu governo, é necessária para levar o país a um modelo socialista. (Por Deisy Buitrago)