Milhares marcham contra a reeleição de Hugo Chávez

Dezenas de milhares de venezuelanos iniciaram uma marcha neste sábado, 7, contra a aprovação da emenda constitucional proposta pelo presidente Hugo Chávez, com a qual busca eliminar os limites de sua reeleição. Os manifestantes foram às ruas com cartazes dizendo "diga 'não' a esta emenda" e "'não' é 'não'" em protestos organizados por estudantes. "Apoio o 'não' porque já passei 10 anos da minha vida com o mesmo presidente que não fez nada e ainda quer se reeleger", disse Mariana Oteroa, uma jovem estudante de 22 anos, com as mãos pintadas de branco e um "não" pintado em suas bochechas. No ato, debaixo de um intenso sol, os jovens usaram flanelas vermelhas na cabeça com o lema "Eu também quero ser presidente" e "O povo diga 'não' à reeleição" em detrimento à reeleição contínua de todos os cargos de eleição popular que se votará no referendo de 15 de fevereiro. "Há que se apoiar o 'não', pela juventude, pela saúde, pela segurança e pela liberdade para não apoiar a reeleição", disse Ruth Gonzalez, uma aposentada de 68 anos, que tinha nas mãos uma faixa de protesto. Porém, a rede de TV estatal transmitiu imagens da marcha opositora onde se viam poucas pessoas em alguns pontos da cidade. O ministro das Comunicações, Jesse Chacon, disse em uma entrevista coletiva que espera um "triunfo retumbante", uma vez que as pesquisas mostram resultados favoráveis do "sim", a favor de Chávez.