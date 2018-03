Milhares protestam contra governo argentino por greve rural Milhares de argentinos protestavam na segunda-feira para exigir da presidente, Cristina Fernández, que pare a longa disputa com o setor rural que abala o país, horas depois de um aliado do governo acusar os agricultores de tramar um golpe de Estado. Os produtores rurais, que têm nas mãos boa parte da riqueza de um dos maiores provedores globais de alimentos do planeta, estão em pé de guerra há quase 100 dias e atualmente conduzem a quarta greve comercial, que está afetando a economia. O governo se nega a revisar com profundidade a política tributária sobre o setor e o acusa de querer desestabilizar ao provocar desabastecimento de alimentos com seus bloqueios de estradas. Nessa linha, o líder de uma organização social próxima ao governo lançou na segunda-feira uma dura denuncia. "Queremos denunciar diante de toda a sociedade argentina que estamos diante de um golpe econômico que está em marcha, que tem sócios políticos ou civis", gritou em entrevista coletiva Luis D'Elía, um homem que junto dos seus seguidores dispersou a pancadas protestos anti-governo nos últimos meses. "Convocamos ao povo da nação que venha à Praça de Maio para defender primeiro a democracia e as instituições da república e segundo ao governo nacional e popular eleito há apenas 6 meses por 8 milhões de argentinos", acrescentou. À noite, milhares de pessoas saíram às ruas de diferentes bairros de Buenos Aires para protestar contra a atitude do governo, exigindo que se sente para negociar com os produtores rurais e encerre o conflito. Aos gritos de "Argentina!", com bandeiras nas mãos, batendo em panelas e tocando as buzinas dos seus carros, os cidadãos protestavam. "Venho pela paz social, para que não nos mintam mais", disse Inés, de 45 anos, enquanto batia em uma panela em Caballito, uma região de classe média. Testemunhas da Reuters e da mídia local garantiram que os protestos de famílias inteiras se repetiam em número crescente em Buenos Aires, cidades da região metropolitana e no interior do país. Centenas de pessoas se concentravam diante das portas da residência presidencial na periferia de Buenos Aires. Alguns governadores seguem fiéis ao governo, mas outros --mesmo sendo do partido da presidente-- também pedem um fim para o conflito que já afeta a economia, especialmente no interior argentino, onde o setor agrícola é preponderante.