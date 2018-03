Milhares protestam contra medidas de presidente chilena

Associated Press,

Milhares de caminhoneiros, professores e estudantes protestaram no Chile nesta quarta-feira, 4, em manifestações isoladas contra o governo da presidente Michelle Bachelet e em apoio de várias causas. Em um ato, milhares de professores e estudantes foram às ruas debaixo de chuva em Santiago em protesto contra a lei geral de educação. Em outras cidades do interior, os transportes foram paralisados por manifestações de caminhoneiros. Veja também: Polícia prende 300 estudantes durante protesto no Chile Foto: Efe Foto: Reuters Foto: Reuters