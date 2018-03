Milhares protestam na embaixada americana em La Paz

A polícia boliviana dispersou com gás lacrimogêneo nesta segunda-feira, 9, milhares de manifestantes que durante mais de duas horas protestavam contra a embaixada dos Estados Unidos em La Paz. Os participantes responderam com pedras e um pneu em chamas, que foi lançado contra um agente. Os protestos são contra o embaixador americano Philip Goldberg, porque o governo dos EUA concedeu asilo político a Carlos Sánchez Berzaín, ex-ministro da Defesa da Bolívia, acusado de genocídio. Foto: AP Ao chegar na sede, os manifestantes lançaram bananas de dinamite para o alto. As pessoas começaram a se concentrar diante da porta principal, muito protegida, e na parte posterior do edifício, que ocupa um quarteirão inteiro e é cercado por um alto muro de concreto. Foto: Efe O primeiro grupo, de cerca de 5 mil pessoas, esperava a chegada dos demais manifestantes, que ainda marchavam vindos de El Alto. A larga coluna, formada por moradores de El Alto e camponeses de algumas províncias, caminhava pela antiga estrada que une essa cidade a La Paz. Foto: Reuters A marcha "pela unidade e a dignidade" foi organizada pela central operária de El Alto e a federação de juntas de moradores, que paralisaram a cidade nesta segunda. O protesto foi desencadeado na semana passada quando, em uma entrevista de rádio, Berzaín disse ter obtido asilo político dos Estados Unidos em 2007. Foto: Efe