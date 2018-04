Militares de Honduras iniciam depoimento com atraso

Os membros da Junta de Comandantes das Forças Armadas iniciaram nesta quinta-feira, 14, com mais de três horas de atraso, seu depoimento perante o juiz especial pela expulsão do país do presidente deposto, Manuel Zelaya, informaram fontes judiciais.

A declaração, que deveria ter começado às 14h30, começou às 18h local (21h de Brasília), disseram a jornalistas fontes da Corte Suprema de Justiça que, sem dar mais detalhes, justificaram a demora por causa de uma reunião para analisar outros assunto.

A audiência começou com a presença do juiz natural do caso, Jorge Rivera, dos seis oficiais que integram a Junta dos Comandantes, seus advogados e os fiscais do Ministério Público.

O MP acusou os militares no último dia 6 dos delitos de abuso de autoridade e expatriação por terem enviado Zelaya à Costa Rica em 28 de junho.

A Constituição do país proíbe a expatriação de hondurenhos.